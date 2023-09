Los hechos se remontan al pasado 12 de febrero, cuando Alejandro Montenegro, un joven hincha del Deportes Tolima, saltó al campo de juego y agrede al jugador del Millonarios, Daniel Cataño.

La hinchada tolimense le reprochaba al jugador paisa el penal fallado que impidió que el equipo ‘Pijao’ ganara la final de la Liga BetPlay 2022-I. Sin embargo, las protestas pasaron de las palabras a los actos cuando este hincha decidió atacar físicamente al jugador, quien también respondió a la agresión.

Como resultado, el partido se suspendió, y se impusieron diversas multas y sanciones por parte de la Dimayor tanto a los equipos como al jugador y al hincha.

“Tuve el acercamiento con esta persona, se trató, se tenía que llegar a una conciliación, pero no se logró porque había temas de clubes y la administración y alcaldía me habían puesto una demanda… Como teníamos esta cosa por la alcaldía no se concilió. Resulta que este joven me dice que, si no conciliamos, me demanda por lesiones personales y así lo hizo. Luego se hizo el primer llamado y no pude asistir por un partido y en eso está la demanda con esta persona”, dijo al medio citado el jugador.