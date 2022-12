El pasado 28 de diciembre, en partido válido por la Fecha 15 de la Superliga Griega 2022-23, James Rodríguez se mandó una de las exhibiciones que hace recordar sus mejores momentos. Sin embargo, hubo varios momentos en los que se mostró molesto, tanto con la hinchada del Olympiacos como con su propio entrenador, algo que no pasó inadvertido.

Y a pesar del 5 por 0 sobre el Asteras Trípolis, parecía que la noticia estaba por fuera del campo, por lo menos así lo vieron algunos medios de Grecia con James. Por eso, los artículos destacaron los gestos que hizo ante las barras de su equipo al celebrar su golazo y también contaron que tuvo malos gestos con el técnico Michel.

(Vea también: “Te quiero”: mensaje de ‘Juanfer’ Quintero a Gamero ilusiona a hinchas de Millonarios)

Hay que decir que la temporada no es la mejor para el poderoso equipo de El Pireo, apenas está en la cuarta posición, a 10 puntos del líder Panathinaikos, viendo lejana la opción de título y hasta de llegar a competencia europea para 2023-24. Algo que no debe tener contento a James, ya que su objetivo es volver a estar en Champions League o en un torneo internacional europeo, algo que no logra desde la campaña 2019-20 en Real Madrid.

James Rodríguez es tema de polémicas en Grecia por actitudes en Olympiacos

En el mencionado partido, James tuvo una muy buena actuación en el primer tiempo, con muchas acciones con el balón en sus pies, siempre buscando sociedades y juego ofensivo, remates de media distancia y un golazo a los 35 minutos. Pero después de la gran anotación, al llegar a la esquina para celebrar con los aficionados, hubo algo que no le gustó y de inmediato tuvo un gesto de molestia y manoteó hacia la tribuna del Olympiacos.

Aunque intentaron calmarlo sus compañeros, se veía de mal humor y muy incómodo. Así lo registraron los medios, que calificaron el gesto como “extraño” y como si fuera por estar “caliente” con alguna actitud en su contra. Pero no iba a ser lo único y tampoco el final de una noche agridulce.

Para el segundo tiempo se vio juego fuerte, muchas faltas sobre el colombiano y empezó a ser evidente que Rodríguez se iba poniendo más y más nervioso, con cada infracción. Y con un pisotón que le propinó el brasileño Léo Tilica, que le aflojó el guayo y el zurdo terminó tirándolo contra el césped, se ratificaba que estaba más que incómodo.

A los 68 de juego, después de un error del rival y una recuperación de un compañero, James pudo poner su segundo gol, que hubiera sido el tercero de su equipo. Pero decidió entregarla para que Cédric Bakambu la empujara al fondo y así volviera a sonreír en la celebración con su compañero congolés.

Sin embargo, la alegría no duró mucho, ya que a los 72 el técnico decidió meter a Giorgios Masouras en reemplazo de James Rodríguez. Ya no era solo una molestia, realmente se veía que el cucuteño la estaba pasando muy mal y no solo salió a ritmo lento y sin querer saludar a sus compañeros, también tuvo un gesto feo cuando Michel quiso darle la mano y él no respondió de la misma forma.

Su cara lo decía todo y los medios griegos también tomaron estos gestos para poner en duda que el jugador hubiera querido salir o que estuviera a gusto con la decisión del DT.

Y para rematar la noche del 28 de diciembre, que para el colombiano no tuvo nada de ‘inocentada’, Michel destacó que los cambios le funcionaron y que los jugadores deben entender que cualquiera puede jugar. Poniendo el ejemplo del gol que hizo Masouras en el cierre del 5 por 0 definitivo:

“Que ninguno esté seguro. Hoy, por ejemplo, todos los cambios funcionaron bien, incluso 3 de ellos han metido gol y es un aviso a que cualquiera puede jugar en este equipo. No es que quiera una plantilla mejor, buena o que se mantenga lo que hay. Lo que quiero es que haya competencia, como hoy”

Además, el técnico dejó un par de mensajes a sus jugadores, sobre lo que deberías hacer en los partidos y dejándoles el crédito y la responsabilidad de mejorar: “Yo no le digo a Pep Biel o a (Giorgios) Masouras o a James, que chuten donde han chutado para meter goles. Con lo cual, la responsabilidad es de ellos… No me gusta dar consejos, pero le digo a mis jugadores que lo primero que tienen que hacer, cada uno, es no buscar culpables y mirarse a uno mismo, cada día”.

Eso sí, quedó claro que el Olympiacos está buscando refuerzos y competencia en el medio campo y los extremos, algo que seguramente implica a James Rodríguez, de cara a la segunda parte de la temporada: “Estamos en una posición delicada, en el campeonato, necesitamos regularidad en los resultados, para estar mejor de lo que estamos. Y necesitamos competencia en la plantilla”.