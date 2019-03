View this post on Instagram

Lamento tener que dar esta noticia pero debo comunicarles que no seguire en el club; Siempre agradecido con la hinchada que hasta el dia de hoy me demostro su afecto y cariño. Cuando decidi volver no imaginaba irme tan pronto y mucho menos por cuestiones extrafutbolisticas, pero uno debe pelear por lo que le corresponde y mas aun por la familia y ese fue mi caso. Seguramente habra gente que este de acuerdo y otras que no, pero respeto la opinion de todos y espero respeten mi decision, la cual no fue para nada facil. Ojala en noviembre esten festejando el ascenso, por mis compañeros y por los hinchas que hacen que el club sea una institucion importante. Me llevo un cariño enorme, un hijo motilon y espero alguna vez volver!!