De cara al cierre del mercado de transferencias en España, se conoció que el atacante colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández tendría todo arreglado para convertirse en nuevo jugador del Real Betis.

El periodista Felipe Sierra informó que el delantero pereirano tiene todo listo para regresar a la liga de España y reforzar la escuadra que actualmente dirige Manuel Pellegrini.

Según el comunicador, ya “hay acuerdo verbal” entre las partes, por lo que el ‘Cucho’ llegaría al Betis en transferencia total de parte del Columbus Crew.

Sources: The deal for Cucho Hernandez to Real Betis is around $16 million (including add ons). Columbus Crew will retain a sell-on clause.

Transfer would be a new club-record sale. Crew obviously in market for new DP forward. https://t.co/ivThU2BPPS

— Tom Bogert (@tombogert) February 3, 2025