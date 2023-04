Este martes 4 de abril equipos del fútbol profesional colombiano jugarán en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y sólo uno en la Copa Libertadores para seguir con vida en el torneo más importante de América del Sur.

Santa Fe se enfrentará con Goiás, un equipo brasilero que también hace parte del grupo G de la Copa Sudamericana, en el Estadio da Serrinha de la ciudad de Goiânia a las 5:00 p.m.

Por su parte Millonarios será local en El Campín para recibir al cuadro argentino Defensa y Justicia y debutarse en la Sudamericana a las 9:00 de la noche, ya que hacen parte del grupo F.

Tolima jugará el Jueves Santo, 6 de abril contra Puerto Cabello a las 7:00 p.m. su rival es de Venezuela y recibirá al cuadro Vinotinto en el estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia.

Cuánto pagan las apuestas por los colombianos en Copa Sudamericana



Las casas de apuestas, controladas por Coljuegos, pagan mejor por apostarle al equipo con menor probabilidad de triunfo y las sorpresas que pueda brindarle al compromiso.

Por ello Betplay ofrece mayor pago a los hinchas de Santa Fe y uno menor a los que destinarán su dinero a favor de Goiás. Pues por el equipo brasilero dará 2.25, por igualdad en el marcador final 3.10 y por el cuadro dirigido por Harold Rivera 3.60.

Rushbet ofrece a usuarios nuevos y antiguos recompensas de 2.16 si no dudan que Goiás se llevará la victoria, 2.95 si se van por el empate hasta el 90’ y 3.40 a favor del cuadro cardenal.

Wplay, otra casa avalada por Coljuegos les dará a los apostadores un pago equivalente a 2.30 por apostar a favor de Goiás, 3.20 por igualdad en el marcador y 3.40 por no dudar de la capacidad de triunfo de Santa Fe.

Para el segundo encuentro de la noche de este martes 4 abril por la Copa Sudamericana entre Millonarios vs Defensa y Justicia Betplay, patrocinador de Dimayor y sus torneos, le dará 1.87 si no duda del potencial del cuadro embajador para ganar, 3.45 si prefiere no arriesgarse y optar por el empate y 4.40 si destina su dinero por el equipo argentino dirigido por Julio Vaccari.

Rushbet en su página oficial tiene precios de 1.80 para los hinchas del embajador, 3.35 por los que destinan sus ahorros a la vieja confiable con igualdad en el marcador final y 4.25 para los que no tienen dudas de que Defensa y Justicia se llevará el triunfo.

Wplay para este compromiso de la Copa Sudamericana dará pagos equivalentes a 1.90 por el cuadro de Alberto Gamero con Fernando Uribe de vuelta en las canchas, 3.45 por empate sin importar de cuántos tantos sea y 4.50 a favor del visitante argentino.

Cuánto pagan las apuestas para Medellín vs Internacional

Finalmente, para la Libertadores dónde DIM enfrentará a Internacional Betplay da recompensas de 3.20 a favor del equipo local, 3.30 por el empate hasta el 90’ y 2.40 por Internacional de Puerto Alegre.

Rushbet busca enganchar a clientes antiguos y nuevos con pagos de 3.10 por apostar a favor del equipo antioqueño dirigido por David González, 3.20 por igualdad en el marcador final y 2.33 si no duda de la capacidad de Internacional.

Por su parte Wplay les ofrece a sus apostadores recompensas de 3.20 por el DIM, el mismo pago por el empate hasta que el juez de por finalizado el compromiso y 2.45 por el cuadro a cargo de Mano Menezes.