En su momento, recuerda el diario Marca, Klopp aseguró que “el día que el fútbol se gaste 100 millones de Euros en un jugador, yo me retiro”.

Sin embargo, el equipo del alemán ha gasto cerca de 250 millones en Virgil van Dijk, Naby Keita, Alisson, Fabinho y Xherdan Shaqiri, según Mundo Deportivo, por lo que Mourinho, en rueda de prensa previa al partido amistoso entre United y Liverpool, se refirió a las pasadas declaraciones del alemán.

“Estoy feliz de sonreír y ver que puedes cambiar tu opinión y cambiar como persona, es gracioso”, aseguró el portugués, quien además pidió a la prensa exigirle al Liverpool ganar la liga inglesa, teniendo en cuenta que las inversiones realizadas van en camino a convertirse en “récord” en la Premier League.

Mourinho mocks Klopp and cranks up pressure on Liverpool#Mourinho #Klopp #Liverpool #ManUnited #premierleague pic.twitter.com/YMiBXWDdR1

— dabblebet (@dabblebet) July 26, 2018