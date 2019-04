Julián Téllez dijo que este acto fue más doloroso para él que la caída escarlata ante Nacional, encuentro que terminó 2-0 y que se disputó en Medellín.

“No me dolió tanto la derrota como ver a un jugador de América de Cali pidiéndole la camisa a uno de Atlético Nacional”, escribió inicialmente.

Luego justificó su malestar explicando que la talla del partido no se prestaba para ese tiempo de gestos y añadió que no pretendía “generar odios”.

“Estos muchachos jamás entendieron lo que es jugar un clásico de estos. Una pena”, concluyó.

Sin embargo, sus seguidores en la red social no se quedaron callados e incluso aficionados del América lo criticaron fuertemente por su posición con respuestas como las siguientes: “Me parece absurdo tu comentario; qué estupidez acaba usted de escribir; qué man más ignorante; Julián, eso se llama humildad; qué mensaje más imbécil, no sea miserable y ayude a construir; usted es el que genera odios”.

Acá, la publicación de Téllez y varias de las reacciones que generó:

No me dolió tanto la derrota como ver a un jugador de @AmericadeCali pidiéndole la camisa a uno de @nacionaloficial y no es por generar odios, simplemente es que estos muchachos jamas entendieron lo que es jugar un clásico de estos! Una pena

— julian tellez (@julitellez9) April 28, 2019