Impey, de 33 años, ganador del Tour Down Under a principios de temporada y campeón nacional en ruta y contrarreloj, no tuvo rival en el final, por la subida cercana a meta que retrasó a varios velocistas, y se impuso con claridad ante la resistencia del francés Julian Alaphilippe (Quick Step) y del alemán Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe).

A pesar de que el recorrido se complicó al final, la dureza no fue suficiente para sorprender a los favoritos, que estuvieron atentos en el tramo final, e incluso con ataques como los del español Marc Soler o el italiano Vincenzo Nibali.

Michal Kwiatkowski se mantuvo atento en todo momento y bien protegido por su equipo a la hora de la pelea final, y se mantuvo como líder con 2 segundos sobre Impey, que ahora es segundo en la general, y 3 respecto al italiano Gianni Moscon (Sky).

En la carrera compite el colombiano Jhonatan Restrepo, quien se ubica 120 en la clasificación general, según Noticas Caracol.

La segunda etapa se disputará este martes, de Montbrison a Belleville, con un recorrido ondulado de 181 kilómetros.

Con información de EFE