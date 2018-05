Además de disculparse con una señal, Cristiano Ronaldo quiso regalarle la chaqueta que utilizó durante el entrenamiento a Juan Lorenzana Prieto, de Univisión Deportes, víctima del golpe que fue causado cuando el portugués lanzó un balón que se fue desviado hacía las gradas, con tan mala suerte que la pelota golpeó al reportero.

Prieto se mostró más que contento por las disculpas del jugador del club ‘merengue’ y posó con la chaqueta que además tenía la firma de Ronaldo.

La UEFA compartió el gesto del jugador a través de su cuenta de twitter.

Hit by a @cristiano shot… But the four-time #UCLfinal winner makes up for it!

Ronaldo = 👏👏👏@realmadrid pic.twitter.com/Km3ggwzT67

— #UCLfinal (@ChampionsLeague) 25 de mayo de 2018