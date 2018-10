Le dijo a la revista ‘France Football’ que su madre “está inconsolable”, que se siente muy triste pero a la vez muy enojada, y eso lo hace sentir peor.

“Las que peor lo llevan son mi madre y mis hermanas. Están hundidas y, al tiempo, muy enojadas. Es la primera vez que las veo así. Soy yo quien debo calmarlas cuando debería ser al revés. Mi madre está inconsolable. He hablado con ella mucho (…) Por ella me siento peor”, aseguró.

De igual manera, confesó que tuvo una charla con su pareja, la española Georgina Rodríguez, dando sus explicaciones del asunto, mientras que su hijo mayor, Cristiano Jr, aún no tiene edad para entender ese caso.

En cuanto a la opinión pública, el portugués dijo que es una personalidad “célebre”, por lo que es normal que todo lo malo que se dice se mediatice, incluso más que lo bueno.

“La opinión pública es diferente, hay tanta gente que me quiere como que me detesta. Me da igual. Pero cuando todo esto acabe, quiero ver lo que dicen. Soy una de las personas más célebres del planeta. Sé que hago vender y todo lo malo que dicen de mi está más mediatizado que lo bueno (…). Lo asumo, trato de estar tranquilo, pero todo eso se queda en el interior de mi cuerpo”, confesó.