Zapata, quien empezó siendo titular, se lesionó en la parte posterior de su pierna derecha, motivo por el que no pudo seguir jugando.

El suceso se presentó cuando el compromiso iba 0-0; las anotaciones llegaron en los minutos 72 y 83 con Fabio Borini y el español Jesús ‘Suso’ Fernández.

El artículo continúa abajo

Por Zapata ingresó el local Andrea Conti, autor de la asistencia para el primer tanto del compromiso.

La gravedad de la lesión no se ha determinado por parte del cuerpo médico del club.

Con este resultado, el Milan quedó cuarto en la tabla de posiciones con 34 puntos y al Genoa en la casilla 14 con 20.

12' Rossoneri forced to make the first change of the game / Cambio forzato per i rossoneri#GenoaMilan 0-0 pic.twitter.com/tvfDmkQoQi

— AC Milan (@acmilan) January 21, 2019