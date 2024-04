Este lunes 08 de abril, la Fifa presentó oficialmente el emblema que acompañará a las jugadoras que disputarán el Campeonato Mundial Femenino Sub-20 2024 que acogerá Colombia.

El emblema tiene una distintiva variedad de colores que toman inspiración del río colombiano de Caño Cristales; que representa la travesía que harán las jugadoras hasta el título y es un reflejo del carácter alegre, dinámico y cosmopolita de la sociedad colombiana.

The official #U20WWC emblem has been revealed! 🇨🇴

Which nation will triumph in Colombia later this year? 🏆 pic.twitter.com/rVChban67W

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) April 8, 2024