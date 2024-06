La Copa América 2024 ya comenzó y hay varias candidatas para quedarse con el título, pues con casi toda la primera fecha disputada, las favoritas siguen siendo casi que las mismas: Argentina, Uruguay, Brasil y la Selección Colombia.

De hecho, el combinado ‘cafetero’ debuta este lunes 24 de junio sobre las 5 de la tarde en Houston, Texas, contra la Selección de Paraguay, por lo que hay muchos hinchas ilusionados debido, justamente, al nivel que ha venido mostrando el equipo durante los últimos meses.

Sin embargo, más allá de ese favoritismo y el invicto de 23 partidos que tiene el combinado nacional, el técnico Néstor Lorenzo se mostró muy tranquilo en la rueda de prensa previo al primer encuentro y aseguró que prefiere salir de esa conversación porque quiere ir juego a juego con sus futbolistas.

En la rueda de prensa, Lorenzo aseguró que casi nunca el favorito gana y por eso nunca ha tenido esa idea ni quiere que sus futbolistas se metan eso en la cabeza.

“No es que uno no esté ilusionado, al contrario, estamos ilusionados todos, pero el tema es que casi nunca gana el favorito, se pone de favorito al que quieren voltear. No nos vamos a subir a eso, vamos pelota a pelota, así se ganan los partidos. Más allá de lo bien que nos fue, no garantiza nada, mañana es otra historia”, dijo Lorenzo.