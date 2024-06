Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

La Copa América 2024, que se disputará en Estados Unidos, arrancará este jueves, 20 de junio, con el partido entre Argentina y Canadá y es por ello que cada vez se reviven los recuerdos del título que consiguió la Selección Colombia hace 23 años, al vencer por 1-0 a México en el estadio El Campín.

(Vea también: Calendario completo Copa América 2024 con Selección Colombia: horas, estadios y grupos)

Iván López, quien tuvo protagonismo en el duelo final contra los aztecas al levantar el centro que terminó en el gol de cabeza de Iván Ramiro Córdoba, habló con Gol Caracol y contó que ya no juega al fútbol, ni en las llamadas ‘recochas’, puesto que se inclinó por otro deporte que lo libera y que le da la posibilidad de mantener la actividad física.

“Yo ya no juego fútbol y no lo hago porque tengo algunas dolencias que quedaron que los años en el profesionalismo y en la alta competencia. En los partidos siempre hay fricciones, empujones, disputas por el balón y no puedo entrar en choques, ni nada parecido“, contó el bogotano, forjado en Santa Fe.

Justamente, por salud y por su estado físico, López indicó que ahora se dedica al ciclismo en los espacios libres que le quedan los fines de semana.

“Lo que sí hago y me ha ido gustando más es la práctica es el ciclismo. Salgo generalmente sábados y domingos con un grupo de amigos y las verdad es que disfruto de esto. El fútbol ya solamente lo veo como hincha, por ejemplo ahora que viene la Copa América con la Selección Colombia“, agregó López Licht, quien hace sus rodadas en municipios cercanos a Bogotá.

Lee También

En qué equipos jugó Iván López

Iván López tuvo una carrera deportiva de más de diez años, en equipos de nuestro país y también de Ecuador. Así defendió los colores de los siguientes clubes: Santa Fe, América, Millonarios, Deportivo Azogues (ECU) y Atlético Bucaramanga.