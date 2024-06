La Copa América 2024 ya está en marcha y la Selección Colombia se prepara para el debut ante Paraguay, el cual viene adornado de un invicto de 23 partidos sin conocer la derrota.

Es así que este lunes, 24 de junio, el combinado nacional tendrá su primera participación en el certamen, siendo favorito para quedarse con el grupo D junto a la Selección de Brasil.

(Vea también: Horarios y canales para ver todos los partidos de la Eurocopa y Copa América 2024)

Justamente, de cara a la primera salida de Colombia en la Copa América, hay varias curiosidades que rondan entre los simpatizantes, como, por ejemplo, la camisa que siempre usa Néstor Lorenzo, técnico del equipo, en los partidos con la ‘Tricolor’.

Y es que la argentino, desde que asumió las riendas de la Selección, sale al banquillo de traje negro y camisa vinotinto, en lo que ya es más que una pinta habitual, pues con dichas prendas no ha perdido ni un solo partido.

A raíz de ello, Lorenzo le contó al periodista Jaime Dinas, en una entrevista publicada en su canal de YouTube hace un mes, el secreto que hay con la camisa, y es que, contrario a lo que muchas personas creen, tiene varias prendas iguales, por lo que se pone una distinta cada vez que salta al campo de juego.

“Son las mismas [traje y camisa], pero tengo dos o tres. Me gustan los colores, en Melgar me acostumbré al rojo y negro y creo que me queda bien, así que vamos a seguir por ahí”, dijo en ese entonces.