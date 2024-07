Por: El Colombiano

Lionel Messi erró el primer penal en un partido discreto del 10 ante Ecuador, pero el ‘Dibu’ le dijo “¡tranquilo capitán!”. Y como en la final del Mundial de Catar-2022 ante Francia, el golero Emiliano Martínez volvió a ponerse la capa de superhéroe para llevar a Argentina a las semifinales de la Copa América 2024.

Después de un tenso 1-1 en los 90 minutos en el NRG Stadium en Houston, el portero del Aston Villa asumió el papel protagónico en medio de un clima de nerviosismo, y más cuando el capitán argentino estrelló su remate en el horizontal, la primera ejecución del seleccionado de Lionel Scaloni.

“Lo vamos a ganar, lo vamos a ganar”. Rodrigo De Paul, a Lionel Messi, luego de que el capitán falle el primer penal. 🧠🇦🇷pic.twitter.com/U736hhtKlu — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 5, 2024

Messi logró jugar los 90 minutos del encuentro. Sin embargo, al astro argentino, de 37 años de edad, le está costando mostrar su mejor versión, sobre todo porque viene sufriendo una molestia en el aductor derecho. Sintió el tirón durante el duelo con Chile, y así jugó todo ese encuentro. Luego le dieron descanso en el duelo ante Perú. Que estuviera presente contra Ecuador era incierto.

El entrenador Lionel Scaloni también se refirió a la actuación de Messi y lo defendió.

“¿Qué inactividad? No se notó. ¿Si tuvo el mismo nivel de siempre? Como el resto del equipo, somos un equipo, punto. Si el equipo gira, juega bien… Él juega bien, los demás también. Si el rival te pone dificultades y no lográs jugar, no podés separar. Nunca hemos separado una actuación individual con la colectiva. En cuanto a lo físico, cada vez que le pregunté, me dijo que estaba bien. Por eso seguía en la cancha”.

Por su parte, Messi se mostró con sentimientos encontrados tras el juego.

“Sabíamos que el partido iba a ser así, intenso y peleado. Hacía poco habíamos jugado un amistoso y sabemos la clase de encuentros que plantean ellos”.

También evidenció su impotencia por errar el penalti.

“Mucha bronca porque iba convencido de patearlo así, había hablado con Dibu, con Rulli, había pateado un par de penales, había hablado con ellos, venía pateando cruzado seguido, de hecho él se tira cruzado, la toqué y se me fue”, indico Lionel, quien se sumó a las críticas en referencia al campo de juego.

“Las canchas tampoco te permiten jugar como uno quiere, rápido, y eso facilita al defensor, pero son un gran equipo, sabíamos que iban a ser unos cuartos de final muy duros”.

Messi aseguró que a Martínez le gustan las definiciones por penales porque “se hace grande” y es una “ventaja” para la Albiceleste.

“Sabía que siempre está en estos momentos, le gustan, se hace grande. Y aparte es grande cuando está abajo del arco, es complicado, es rápido. Antes del partido jodía con la posibilidad de que si había penales estemos tranquilos que iba a atajar. Es una suerte, cuando llegamos a esta instancia tenemos un poquito de ventaja”, dijo el capitán argentino.

En referencia a su estado físico, Messi detalló que “estuve entrenando de a poco. En los entrenamientos me sentí mucho mejor y sentía que podía estar bien y sin molestias”, y añadió que “físicamente terminé bien, tuve días de incertidumbre y miedo. Creo que sí voy a estar bien para semis”.

Terminada la tanda de penales todo el combinado salió a festejar con Martínez, no un héroe silencioso, sino el superhéroe que se acostumbró a hacer diminuto su arco cuando la pelota lo observa y lo reta en el temible manchón blanco. También abrazaron a Messi, otro de sus ídolos, a quien arropan para darle confianza de cara al próximo desafío que se les viene en la Copa América: Canadá o Venezuela.