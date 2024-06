El reportero no ahorró calificativos para caerle a la Selección de México por el flojo papel que viene cumpliendo en la Copa América, en donde su único punto fue frente a Jamaica, a la que venció 1-0 en la primera fecha del grupo B.

En consecuencia, emitió un video en el que reaccionó fuertemente después de la caída de los ‘manitos’ ante Venezuela. De hecho, titulo su publicación con la frase: “A México no lo salva ni el Chapulín”.

En la grabación, el periodista, que viene criticando al elenco mexicano desde que quedó afuera del Mundial de Catar 2022 en primera ronda, recordó que esta escuadra va de mal en peor y que no le extrañaría que en esta oportunidad vuelva a ser eliminada de manera prematura.

Carroza empezó diciendo que los países del norte no tienen nada que hacer frente a los de Suramérica: “Ningún equipo de la Conjajaf, no la Concacaf, le va a poder ganar a ningún equipo de la Conmebol, incluido México”.

Acto seguido, dijo que los aztecas ya no tienen el peso de antes:

“México para nosotros es un equipo diminuto, es un equipo minúsculo, es un equipo microbio, es un equipo absolutamente inexistente”.

Y argumentó que el valor de México actualmente pasa por “la cantidad de gente que tiene para vender un poquito el ‘show’ porque cada vez que juega las tribunas se llenan, son muchos”.

Por último, puso a los ‘manitos’ en el mismo nivel de los peores elencos del Caribe y lamentó que Argentina no pueda sacar a México de la Copa en cuartos de final.

“Estoy sorprendido cómo cada día que pasa juegan peor… No pueden ganarle a nadie, ya están a la altura de Trinidad y Tobago, de Haití, de Cuba… No sé si México es mucho más que Curazao, no estoy tan convencido”, cerró.

Este panorama tiene al conjunto tricolor con la obligación de superar a Ecuador en la jornada que resta, el domingo 30 de junio, para avanzar a la siguiente instancia.

En video, las palabras de Carrozza (desde el minuto 2:00):