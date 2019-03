Justamente por eso es que el estratega considera de vital importancia los llamados microciclos de la selección (23 y 24 de abril, en Bogotá), en donde el cuerpo técnico puede buscar alternativas a los jugadores titulares en caso de ser requeridos de última hora.

“El diablo está detrás de la puerta siempre, en el fútbol. En esta convocatoria pasó algo raro: nunca en mi vida enfrenté una situación trabajando con selecciones de tener tantos jugadores lesionados. Pero ese no es un problema del entrenador. En el fútbol hay que tener siempre profundidad en las soluciones. Y si no está uno, están dos; y si no está otro, está otro; esa es la mejor manera de preparar el presente o el futuro”, manifestó el portugués.