Realmente el futbol de Estados Unidos no era de los más demandados por los fanáticos del deporte, pero todo ha cambiado con el fichaje de Lionel Messi por parte del Inter de Miami, equipo que participa en la Leagues Cup y que, de hecho, tiene su primer partido del torneo este mismo viernes en contra del Cruz Azul.

Siendo un torneo bastante intenso e interesante, muchos son los que buscan la manera de ver los partidos de la MLS que es la liga estadounidense, para suerte de muchos, Apple TV es la plataforma de streaming que ha comprado la totalidad de los partidos por al menos 10 años por una impresionante cantidad de varios millones de dólares.

Significa que si eres de Estados Unidos o buscar seguir la Leagues Cup desde otro sitio que no sea México, esta puede ser la opción ideal. Para crear una cuenta en la plataforma hay que hacer lo siguiente:

Messi on tour. 🐐

Catch him in your city or on #MLSSeasonPass on @AppleTV all year long: https://t.co/Pau6rQBuV0 pic.twitter.com/6oVh4fV2Wf

— Major League Soccer (@MLS) July 16, 2023