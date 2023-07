El ‘Inter Miami‘ se enfrentará al equipo mexicano ‘Cruz Azul‘, esto por la ‘Leagues Cup‘ que comenzará a jugarse el próximo 21 de julio del presente año; con este partido se buscaba el debut de Lionel Messi en el equipo estadounidense, pero este partido no será transmitido en televisión abierta.

A pesar de que se había anunciado que la televisora mexicana, ‘TV Azteca‘ había anunciado que transmitirá los partidos de la liga, se anunció que ‘Apple Tv‘, dueña de los derechos de la ‘Leagues Cup’, no permitió que este juego vaya fuera de su señal de streaming.

❌ BURLA A LA LIGA MX. El partido de Inter Miami vs #CruzAzul estaba programado para transmitirse por TV Azteca, pero gracias al efecto "Messi", Apple TV dice que siempre no; ahora el juego para México será exclusivo de esta señal. A CONTRATAR MÁS PLATAFORMAS. 💸 pic.twitter.com/PK865klLkA — Hablemos del Azul (@Hablemosdelazul) July 19, 2023

Cruz Azul vs. Inter Miami: no pasará por TV abierta

A pesar de que ‘Apple Tv’ vendió los derechos de algunos juegos a ‘Televisa’ y ‘TV Azteca’ con el fin de que estas dos televisoras llevarán los partidos de manera gratuita a México, se anunció que el debut de Messi no podría ser transmitido y se les ofreció otras opciones de partido.

Aunque no se asegura los motivos por el cual la plataforma de streaming no dará los derechos para el partido entre ‘Cruz Azul vs. Inter Miami‘, algunos aseguran que sería el partido más visto por ser el debut de Messi en la liga ‘MLS‘.

Por otro lado, los partidos que serán permitidos para su transmisión en televisión abierta son: Austin-Mazatlán, Vancouver-León, Santos-Houston, Montreal-Pumas.