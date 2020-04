En consecuencia, la competencia pasará de tener 21 etapas a 18, según lo confirmó la página web del evento, donde se aclaró que el punto de partida será en suelo vasco y que el resto del trazado se respetará.

Sin embargo, no se estableció el día de inicio, pues la información solo anticipó que se efectuará “en fechas todavía por determinar”.

Los cambios obedecen al reajuste del calendario ciclístico internacional provocado por la pandemia del coronavirus.

Inicialmente, la Vuelta a España estaba diseñada para llevarse a cabo entre el 14 de agosto y el 6 de septiembre, días que ahora serán ocupados por el Tour de Francia, que irá del 29 de agosto al 20 de septiembre.

🇪🇸 #LaVuelta20 tendrá 18 etapas y arrancará en el País Vasco

🇬🇧 #LaVuelta20 will consist of 18 stages and will take off from the Basque Country

— La Vuelta (en casa 🏠) (@lavuelta) April 29, 2020