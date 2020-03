View this post on Instagram

Hoy cumple años el Narigón Bilardo. Te bancaste todo, Carlos. A los periodistas que te mataban, a diarios que voltearon gobiernos. Y así y todo fuiste campeón del mundo. Me tapaste en la final de Italia 90, para que las cámaras no me mostraran llorando. "No busquen dinero, busquen gloria", nos decías. "Porque así los van a recordar para siempre". Muchas gracias Carlos, feliz cumpleaños!!!