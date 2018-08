El inconfundible ‘Pibe’ relató en una entrevista a Contadores de Historias, que no le gustaban las redes sociales, pero notó que le “iban cortando las oportunidades de trabajo” y dijo:

“Eche, yo no soy marica […] Me voy a meter en esta vaina, y me metí”.

Las redes del ‘Pibe’ son un negocio familiar: su hija y su yerno, profesionales de la fotografía y el video, son los encargados del canal de Youtube, mientras su esposa es la responsable de las publicaciones, con la condición de escribir tal cual habla el 10.

“Yo hablo como estoy hablando aquí. Yo no hablo francés, chino, ni nada de esas cosas. Yo soy pescaitero. El día que hable inglés, francés o esa vaina, la gente dice “ese ‘man’ no es así, erda”, aseguró Valderrama:

“El día que yo cambie mi estilo, me jodí”.

Valderrama cuenta con más de 814,ooo seguidores en Instagram, la primera red social que abrió; 480.000 en Twitter y cerca de 35.000 en su joven canal de Youtube, donde publica sus análisis del fútbol.

“Contesto las vainas bacanas, cuando me putean, nada”

El ‘Pibe’ confesó que, como cualquier hincha en las redes sociales, es víctima de las ‘montadas’: “Me maman gallo, cuando el Junior pierde, me la montan: “no joda, que ese equipo malo, dizque tu papá, eso lo que es es tu mamá, y ‘erda’… y me levantan esperando que yo conteste, pero yo no contesto, yo contesto cuando la vaina es bacana”.