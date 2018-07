Aunque todo el mundo tiene la idea de que ellos tienen una buena relación, sobre todo por el apodo que Adolfo heredó de su padre, el jugador, sin resentimiento alguno hacia ‘El Tren’, aseguró en La Red que no es así:

“Me hubiera encantado que fuera mi guía en todo esto que llevo en mi carrera, pero no es así. El apoyo directo que siempre tuve fue el de mi madre. Desde chico siempre esperé que fuera diferente, como tener una vacaciones con él, compartir en ambientes con él, pero no fue así, todo fue con mi mamá”.

Agregó que si bien se siente orgulloso de su papá en su rol como futbolista, su relación como padre e hijo “es muy limitada”: apenas se ven una vez al año y desde pequeño ‘El Trencito’ se acostumbró a verlo únicamente en videos.

Según el jugador, ahora con las redes sociales, en especial con WhatsApp, la relación ha mejorado porque hay un poco más de comunicación.

“El día que le hice gol a Porto, él me mandó un mensaje: ‘Hey, buen gol, buen cabezazo, no sabía que cabeceabas tan bien’. Yo le dije: ‘Muchas gracias por estar pendiente’”.

El delantero también recordó que sus padres se separaron cuando él tenía 2 años, época en la que su papá jugaba en el Bayern Múnich. Después de un tiempo, ‘El Trencito’ y su mamá se fueron de Cali a vivir en Bogotá, donde ella montó un restaurante llamado Quilichao para sacarlo adelante:

“Mi mamá siempre se rompió el lomo para tratar de darme lo mejor. Yo estudiaba en un colegio privado en Bogotá, entonces en esa época salió el Motorola 1100 y todo el mundo con lo último, y yo no tenia celular. La gente era ‘ve, ¿el hijo del tren y sin celular?’. Mi madre era la que me daba para los guayos, era la que me los comparaba en el Siete de Agosto”.