Ways centró su columna en la forma como respondió Faustino Asprilla a las críticas que recibió por declararse uribista el pasado martes, apoyando al senador Álvaro Uribe durante la jornada en la que rindió indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia.

Gustavo Petro vio las publicaciones del ‘Tino’ y señaló al uribismo de ser el movimiento que más ha discriminado a los afrocolombianos, pero a Asprilla esa idea no le gustó y le respondió categóricamente. “La emancipación de un pueblo es no dejarse esclavizar por las nuevas ideologías del socialismo del siglo XXI. Atizar el fuego de racismo por yo ser negro es racista. Yo también pienso, y no como los blancos comunistas”, aseguró el exgoleador.

Al columnista de El Tiempo, esa respuesta del ‘Tino’ le pareció elegante y clara. “Sabíamos que Asprilla era un mago del balón, pero no sabíamos que dominaba también el jiu-jitsu argumentativo: el arte de usar las razones del adversario en su contra. Y lo hizo con una elegancia y claridad conceptual nada habituales en la política nacional”, acotó Ways.

Sobre la parte en la que el exfutbolista le aseguró a Petro que la emancipación de un pueblo es no dejarse esclavizar de las nuevas ideologías del socialismo del siglo XXI, Ways opinó que Asprilla le hizo “el quiebre a la histeria antiuribista de Petro, que ve en Uribe la causa de todos los males del mundo, hasta del esclavismo”.

“El tuit de Petro no es más que una aplicación de la vieja idea marxista de la ‘falsa conciencia’. Consiste en que el salvador le explica al oprimido: ‘Usted mejor no piense, no opine, usted no sabe, usted está alienado. Yo le digo lo que le conviene’, concluyó el columnista.

La perspectiva desde la que mira Ways el intercambio de trinos entre Asprilla y Petro, y los lugares que les atribuye en esa conversación, recuerdan lo que también planteó Kant en su célebre escrito ‘Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración?’, en donde menciona a dos tipos de personas: los que no han salido de la minoría de edad (que no se sirven de su propio entendimiento y necesitan la guía de otro) y los que ya están en esa mayoría de edad y dirigen a los demás.

La pretendida superioridad de Petro sobre Asprilla (y, quizá, sobre otros), señalada por Ways en su columna, queda bien retratada en el siguiente pasaje del opúsculo de Kant: “Los tutores que se han apropiado buenamente de la supervisión, se preocupan también de que la gran mayoría de los hombres (incluidas todas las del bello género), piensen que el paso a la mayoría de edad, además de ser fatigoso, resulta también muy peligroso. Después de haber entontecido a su ganado particular y de haberse asegurado con cuidado que esas criaturas no se atrevan a dar paso alguno más allá de las andaderas que los retienen, les muestran entonces los peligros que les amenazan cuando intentan caminar por sí solos”.