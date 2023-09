La Selección Colombia jugó su primer partido de las Eliminatorias Sudamericanas ante su similar de Venezuela. El equipo colombiano quiso sumar de a tres fácilmente, pero enfrentó a un fuerte rival que se ha sabido defender.

La primera polémica del compromiso fue en contra de la ‘Tricolor’, según se pudo observar en el juego: hubo un penal claro hecho por el futbolista venezolano Yangel Herrera, sobre el colombiano Jefferson Lerma.

Según la cuenta de X (antes Twitter) sobre análisis arbitral, @ElVarcentral, la acción debió ser sancionada por parte del juez Anderson Daronco; no obstante, el árbitro decidió continuar la acción.

Asimismo, el VAR brasileño Wagner Reway hizo caso omiso y no advirtió a Daronco.

❌ Penal de Yangel Herrera sobre Jefferson Lerma que no sanciona el árbitro Anderson Daronco. Inexplicablemente el VAR Wagner Reway tampoco advierte para un llamado a revisión. Empujón por la espalda dentro del área que debió haberse cobrado como penal #Eliminatorias pic.twitter.com/THObcGoueF — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) September 7, 2023

El central brasileño no vio el empujón por la espalda del futbolista Herrera contra el mediocampista Lerma, que perdió el equilibrio y cayó dentro del área. El volante colombiano estaba ganando la línea final con la posesión del balón, listo para centrar, pero el venezolano lo desestabilizó.

Aunque se esperó que el VAR entrara en acción para verificar la acción, esto no ocurrió y el partido siguió su juego con normalidad. No obstante, Lerma se levantó y le protestó airadamente al árbitro brasileño, pero este no le puso atención al reclamo del volante.

Hay que tener en cuenta que esta acción ocurrió al minuto 37 del primer tiempo cuando el partido aún estaba empatado a cero goles.