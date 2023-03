Bolivia volvió a ganar luego de la dura derrota sufrida ante Paraguay en la segunda jornada. Hoy superó 3-2 a Colombia, que venía invicta con victorias en sus dos partidos previos. Ambos comparten la punta en el Grupo B con seis puntos.

La selección ‘cafetera’ se puso al frente en el primer tiempo del encuentro, con un gol de Esleider de Ávila. En tanto, Dárlon Zárate marcó el empate para Bolivia, en el segundo periodo.

(Lea también: Con Falcao, James y ‘Juanfer’ de regreso, Selección Colombia lanzó nueva convocatoria)

El partido se definió en el último tiempo con goles de Berthy Alpiri y Jhon Hurtado para Bolivia y un tanto de Morales para Colombia.

Finaliza el tercer partido de la Selección Colombia de Fútbol Playa en la CONMEBOL Copa América.#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/EFiSzauIRW — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 13, 2023

Burlas por derrota de Colombia ante Bolivia en Copa América de Fútbol Playa

La derrota de la ‘tricolor’ provocó risas entre los internautas, ya que como Bolivia no tiene mar y, por ende, no cuenta con playas, el resultado fue gracioso para quienes no siguen de cerca el torneo.

“Perder con un país sin playa es como perder una partida de tejo con los Estados Unidos”, “¿cómo vamos a perder contra un país sin playa? Dios mío, país inviable”, “somos un chiste mal contado” y “así existan playas de ríos y lagos, no deja de ser cómico esto”, son algunas de las reacciones.

Como dato anecdótico, Paraguay es el vigente campeón de la competencia y tampoco tiene mar. No obstante, se debe señalar que sus dos ríos principales, el Paraguay y el Paraná, lo comunican con el océano Atlántico.

Lee También

Tabla de posiciones grupo B:

1. Colombia: 6 puntos

2. Bolivia: 6 puntos

3. Paraguay: 3 puntos

4. Chile: 0 puntos

5. Venezuela: 0 puntos

Para la jornada 4, Colombia tendrá descanso, por lo que deberá estar atento a los otros resultados que ocurran y regresará para la última fecha para el juego ante Venezuela.

Los dos primeros del grupo pasarán a semifinales y desde ahí se empezará a jugar por los cupos del Mundial de Fútbol Playa 2023.