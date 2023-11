Una vez más la destacada deportista de Ubaté, Cundinamarca, Natalia Prada, obtiene un reconocimiento internacional al lograr medalla de oro en los Juego Parapanamericanos que se llevan a cabo en la ciudad de Santiago, en Chile, aportando así a la delegación colombiana otra medalla de oro.

Natalia logró la medalla de oro en los 100 metros pecho dama al cronometrar 1:39.26, logrando así la medalla de oro y alcanzando nuevo récord panamericano.

“En este momento por mi cabeza pasan muchas cosas y emociones que no sabría explicarles. Han sido años y años de trabajo, momentos en los que por un u otro motivo no se me dio, pero era que la vida me estaba guardando hacerlo aquí y así”, indicó la deportista.

Medalla de oro en 100 pecho y récord parapamericano es el balance positivo que entregó Natalia tras su destacado paso. “Se lo dedico a mi familia, a mi entrenador Carlos Calderón, y a todos los que siempre han estado ahí. ¡Lo logramos!”, culminó la atleta de Ubaté, donde criminales se hacen pasar por clientes para robar locales.

Colombia se mantiene dentro de las mejores selecciones participantes, detrás de Brasil y Estados Unidos, cerrando el podio de la competencia. En el desarrollo de las preseas, Colombia acumula 12 medallas de oro, 16 de plata y 16 de bronce, lo que deja un total de 44 podios para nuestra delegación en territorio chileno.

Natalia Prada fue una de las últimas medallas de oro que ganó la delegación ‘tricolor’. Con el aporte de la ubatense, Colombia se sigue consolidado como una potencia en la natación paralímpica.

