Los 8 equipos que clasificaron a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay fueron: Águilas Doradas, América de Cali, Independiente Medellín, Deportes Tolima, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, Millonarios y Deportivo Cali.

A la jornada final de la fase regular llegaron2 elencos con la necesidad de sumar para continuar con vida: Junior y Cali.

Los ‘tiburones’ hicieron la tarea al vencer 2-0 de locales al Atlético Huila y mantuvieron su casilla. Entre tanto, Cali empató 1-1 de manera agónica con Chicó y se salvó, pues estaba perdiendo su casilla con Alianza Petrolera.

Resultados, fecha 20:

Junior 2-0 Huila

Chicó 1-1 Cali

Alianza 2-1 Pereira

Envigado 1-1 Pasto

Santa Fe 0-1 Once Caldas

Miércoles 8 de noviembre de 2023

Jaguares vs. Águilas

Equidad vs. Millonarios

América vs. Bucaramanga

Nacional vs. Tolima

U. Magdalena vs. Medellín

Clasificados a los cuadrangulares finales de la Liga Betplay

Así quedó la tabla de posiciones:

1. Águilas: 41 puntos

2. América: 37

3. Medellín: 36

4. Tolima: 34

5. Nacional: 33

6. Junior: 30

7. Millonarios: 30

8. Cali: 28

Eliminados:

9. Alianza: 28 puntos

10. Pasto 24

11. Santa Fe: 24

12. Equidad: 23

13. Bucaramanga: 23

14. Once Caldas: 22

15. U. Magdalena: 22

16. Chicó: 21

17. Huila: 19

18.Pereira: 19

19: Jaguares: 14

20. Envigado: 14

Así se jugarán los cuadrangulares de la Liga Betplay

El sorteo de cada grupo se llevará a cabo este miércoles 8 de noviembre, después de que se acabe la jornada y se termine de conformar la tabla en la parte alta.

Los cabeza de serie serán los 2 primeros y cada uno tendrá punto invisible para la fase de todos contra todos en cada cuadrangular, cuyos líderes irán a la final por la estrella de final de año.

