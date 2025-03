Este viernes 28 de marzo se produjo una tragedia que enluta al ciclismo internacional por la pérdida de la joven promesa de Países Bajos Beau Van Izerloo, de 22 años, quien falleció producto de las lesiones sufridas al ser atropellado por un camión, mientras se llevaba a cabo la primera etapa del Arden Challenge en Hotton (Bélgica).

Durante la carrera, en la que participan ciclistas aficionados, Van Izerloo se habría metido en el punto ciego del vehículo que a la postre terminó embistiéndolo y dejándolo fatalmente herido.

Aunque el corredor alcanzó a ser auxiliado por socorristas y personal de la carrera, quienes intentaron en vano reanimarlo, el hombre falleció minutos después, según reporta también El Tiempo.

La Unión Europea de Ciclismo (UEC) publicó un mensaje en sus cuentas oficiales lamentando el sensible fallecimiento.

The Union Européenne de Cyclisme is deeply saddened by the tragic passing of Beau van Izerloo.

The young Dutch rider lost his life following an accident at the end of the opening stage of the Arden Challenge in Hotton, Belgium.

Our thoughts are with his family, friends, and the…

— UEC_cycling (@UEC_cycling) March 29, 2025