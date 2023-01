La destacada deportista de Ubaté, Ana María Roa, fue víctima de estafa y engaño luego de haber puesto en venta su valiosa bicicleta.

En su denuncia, la corredora elite de Mountain bike que hace parte de la Selección Colombia y del Club Biking Village de ciclismo, narró los detalles del robo del que fue víctima tras tener a un supuesto comprador interesado.

“El pasado 9 de enero me estafaron. La persona se comunicó conmigo e hizo todo lo posible para venir a recoger la bicicleta (…) en la tarde llegaron los supuestos comprobantes de la transacción y el típico mensaje de texto que indicaba el ingreso del dinero en la cuenta. Al momento no pude revisar la aplicación del banco porque apareció bloqueada; sin embargo, entregué la bici, y ya martes fuimos a revisar y el dinero no estaba”, contó.