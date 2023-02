Jhon Alexander es un joven de 16 años que reside en la vereda La Teresa del municipio de La Unión (Antioquia), ubicada a 14 kilómetros del casco urbano.

Para llegar a su institución educativa, camina durante una hora por una trocha todos los días y a veces se transporta en su bicicleta, lo cual le permite disminuir los tiempos de desplazamiento.

Precisamente, Jhon Alexander es una de las jóvenes promesas del ciclismo, y aunque no cuenta con recursos económicos, sueña con llegar a ser un pedalista profesional.

Para lograrlo requiere el apoyo de la comunidad y de personas que deseen patrocinarlo, debido a que ya está en la categoría prejuvenil y, por lo tanto, necesita renovar su licencia de competencia y cambiar el plato de la bicicleta.

“Las profesoras son las que me han ayudado, junto con mis padres, que son los que me lo han dado todo, y el entrenador que también me ha apoyado”, dijo Jhon Alexander.