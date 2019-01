El pedalista, compañero de equipo del velocista colombiano Álvaro Hodeg, negó las acusaciones de abuso sexual de la joven argentina que lo denunció ante la policía por haberle restregado los genitales durante la foto.

En palabras destacadas por a la agencia Efe, Keisse reconoció su error: “Después de entrenar, tomamos un café, pagamos, dejamos una propina y al marcharnos nos tomamos una foto. Hice un estúpido gesto del que me arrepiento, pero no la toqué”, declaró Keisse.

“En ese momento no hubo reacción de la chica. La dijimos adiós y volvimos al hotel. No ha sido la mejor broma que he hecho en mi vida, pero tampoco soy un criminal. No la toqué. Estoy muy dolido por todo esto y quiero pedir perdón a esta chica. Cometí un error y no volverá a suceder”, señaló.

Keisse pidió “perdón a la gente que se haya ofendido, a la organización de la carrera y al equipo”.

“Prometo que no sucederá más, pero me he sentido tratado como un criminal. Entiendo que no estén siendo días fáciles para la chica, pero yo también tengo familia e hijos. Ahora están las cosas bajo control y quiero centrarme en la carrera. Tengo un cierto peso dentro del equipo, intento ser ejemplar y he cometido un error”, comentó.

En Twitter también se pronunció: