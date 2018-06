“Mi deseo siempre había sido que se juzgada antes del Giro de Italia, y esto no pudo ocurrir. Ahora me gustaría que se resolviera antes del Tour de Francia. Bueno, hay que ser realistas. Creo que esto no sucederá”, indicó el directivo en palabras citadas por Velonews.

Dicho portal coincide en que falta mucho tiempo para que el tribunal de opinión pública debata, y en esa medida el caso deberá permanecer vigente durante la temporada 2018.

“Es difícil para la gente del común entender. Dicen: ‘¿Qué están haciendo en la UCI?’ No avanzan con el caso”, indicó Lappartient, reconociendo que desde el ente no han hecho oídos sordos a los comentarios de por qué Froome sigue en competencia. Frente a esto explica:

“Mi punto de vista siempre ha sido que lo mejor sería si no participa en competiciones. Calmaría las cosas y podría centrarse en su defensa. Él decide competir. Respetamos su derecho”

Agrega el directivo, que también admitió que la imagen del ciclismo se ha visto afectada por el presunto dopaje de Froome, que el caso es más complejo que otros, pues al parecer el equipo Sky tiene más medios para tratar de demostrar su inocencia.

Señala Velonews que “el nivel de expertos en ambos lados está creciendo, con alrededor de 1.500 páginas de informes científicos para analizar”.

De otro lado, el ciclista británico se alista para tomar la partida del Tour de Francia, en la que buscará su quinto título frente a rivales como los colombianos Nairo Quintana y Rigoberto Urán; los locales Romain Bardet y Thibaut Pinot, y su compatriota Adam Yates, entre otros.