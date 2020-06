green

Atlético Nacional fue el primer equipo de fútbol del país que les realizó pruebas de coronavirus a todos los integrantes del club y este lunes confirmó que, de las 57 personas que fueron examinadas, dos tuvieron un resultado positivo en la prueba.

El equipo prefirió no revelar las identidades de quienes contrajeron COVID-19, aunque precisó que ambos son asintomáticos, están bien de salud y se encuentran debidamente aislados en sus hogares.

Sin embargo, horas después del comunicado de Nacional, el periodista Carlos Antonio Vélez se animó a confirmar que los casos positivos de coronavirus en el equipo corresponden a futbolistas, que sabe sus nombres, pero que no los dirá.

“Lo lamento mucho por los dos jugadores de Nacional, sé que están bien, que están asintomáticos, sé sus nombres, pero de eso no se trata. Además, debe haber un secreto, como el de la confesión. Uno no tiene que estar diciendo las cosas, a no ser que ellos quieran que se diga, pero ellos se van a recuperar”, manifestó el comentarista en su editorial en el programa ‘Planeta fútbol’.

Vélez volvió a opinar que el fútbol colombiano debe seguir su marcha rumbo a la reanudación de las competencias de la forma que está programada, más allá de que se presenten casos de coronavirus en los equipos, que es algo normal y que se ha presentado en todas las ligas del mundo.

“Y mañana en el Cali seguramente saldrán (casos positivos), y en Millonarios y en Junior, en todos esos equipos, y no va a pasar nada, se van a curar, y los demás van a seguir”, concluyó el periodista.

En las próximas semanas todos los clubes del fútbol colombiano deberán someter a sus integrantes a pruebas de coronavirus, para así regresar a entrenamientos y a finales de agosto o comienzos de septiembre volver a jugar en los estadios del país.