Este martes 6 de agosto, activistas de la organización llamada Futuro Vegetal ingresaron a la vivienda del futbolista argentino en Ibiza para lanzar pinturas en su fachada y mostrar su rechazo a la crisis climática.

(Vea también: “Crack”: Lionel Messi se regó en elogios hacia argentino que ganó oro en París 2024)

En imágenes que compartió el mismo grupo en sus redes sociales se aprecia cómo varios de los jóvenes mancharon las paredes con pinturas rojas y negras, mientras portaban una pancarta en las que podía leerse ‘Help the planet, eat the rich y abolish the police’ (que en español significa ‘ayuda al planeta, cómete un rico y abolir la policía’).

Acá, un video que muestra lo sucedido:

‼️ | Pintarrajean toda la fachada de la casa de Messi en Ibiza y consiguen entrar en la villa La vivienda, ubicada en Sant Josep, ha sido vandalizada por el grupo Futuro Vegetal 📹 Instagram pic.twitter.com/gaS6aUeDBb — El Periódico (@elperiodico) August 6, 2024

Con esa acción quieren denunciar el “continuismo” del gobierno español respecto a las políticas sobre la crisis climática, así como la desigual económica, según explicó La Sexta.

En su publicación, el grupo ambientalista mencionó un informe de 2023 de Oxfam, en el que se señaló que “el 1 % más rico de la población mundial generó en 2019 la misma cantidad de emisiones de carbono que los dos tercios más pobres”.

Lee También

De igual manera, Futuro Vegetal afirmó que la mansión de Lionel Messi es “una construcción ilegal que el futbolista adquirió por la exorbitante cifra de 11 millones de euros”, que, según ellos, dejaría ver que “las instituciones están al servicio de una pequeña clase dominante y no representan la voluntad popular”, agregó el medio citado.

Acá, más imágenes de lo ocurrido:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FuturoVegetal🍒 (@futurovegetal)

😳 VANDALIZARON LA CASA DE MESSI ▶ Un grupo de activistas ambientales grabaron cómo vandalizaron de la casa de Lionel Messi en Ibiza, marcharon las paredes de la fachada y mostraron un mensaje: “Ayudar al planeta y comerse a los ricos”. 🎥 20m pic.twitter.com/9sDzJKWlZt — Diario Olé (@DiarioOle) August 6, 2024

Los activistas climáticos de ‘Futuro Vegetal’ han lanzado pintura roja y negra en la fachada de la mansión de Leo Messi en Ibiza. 📌Según ellos fue una construcción ilegal que el argentino compró por €11M. 😅Un detalle usar los colores de Newell’s. pic.twitter.com/zrC4bPfthX — La cara B del futbol (@lacarabfutbol_) August 6, 2024

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.