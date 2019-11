Según Carlos Antonio Vélez, fue un error que América de Cali y Deportivo Cali quedaran en el mismo cuadrangular, el B, y que previamente no se estableciera que cuando uno fuera visitante, el otro tendría que ser local.

“El sorteo estuvo mal encausado, América debió sembrar al Cali en el otro grupo… En Mundiales y Champions los sorteos tienen como condicionamiento que equipos de una misma nacionalidad no se puedan cruzar”, señaló inicialmente.

Luego dijo que Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, ente rector del fútbol colombiano, no se dio cuenta de ese detalle, pese a que fungió como presentador del sorteo: “Vélez se paró en el atril, dio su discurso y 2 hermosas mujeres empezaron a meter la mano indiscriminadamente”.

Y agregó: “Qué falta de previsión; hay 2 fechas, la segunda y la sexta, en las que América y Cali se van a cruzar, serán locales el mismo día”.

Posteriormente, siguió cargando tintas contra el directivo por no fijarse en esos aspectos: “El tema es que no se analizan las cosas en Dimayor… Vélez [Jorge Enrique] entiende poco y quienes lo rodean no le ayudan… Allá ellos”.

“Fue un sorteo muy a la guachapanda, muy folclórico, muy de carriel y ruana”, concluyó.