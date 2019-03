“Hace más de 10 años acuñamos aquí lo de la jaula del arbitraje y salieron muchas cosas, habló el exárbitro Jorge Hernán Hoyos, separado en 2007 por no hacer parte de los reinados en las concentraciones, y se defendió Óscar Julián Ruiz”, explicó inicialmente.

Luego catalogó las acusaciones de Harold Perilla, exjuez Fifa, hacia el mismo Ruiz por acoso sexual y laboral como un refrito: “Lo de Perilla y compañía no es nuevo, es un refritazo. Qué raro, me parece que están aprovechando la turbulencia. ¿Por qué en la administración anterior [cuando Jorge Perdomo era presidente de la Dimayor] no lo hicieron saber y no encararon a su jefe Perdomo?”.

“Muchas coincidencias se están dando, todo parece armado y orquestado. Todo parece obedecer a una estrategia en la que se usan periodistas no deportivos que terminan asaltados en su buena fe. ¿Por qué no denunciaron en el momento correcto y si ahora”, especuló.

Además, expresó que podrían existir intereses de terceros detrás de las denuncias: “Todo apunta a que hay que hacer un show y a que no se respeten los conductos regulares. Todo apuntando a lo sexista, eso es taquillero, buscan justicia en los medios. Parece que con un escándalo quieren lograr un fin diferente, lo estoy sospechando”.

“No estoy diciendo que no estén diciendo la verdad y a los malos hay que castigarlos, es una obligación, pero en los tribunales, no en los medios”, añadió.

Y concluyó afirmando que los periodistas están siendo utilizados por alguien a quien no quiso identificar: “Siento que nos están usando, pero si buscan justicia y reparación hay que buscar el escenario. Los periodistas debemos informar, pero no somos la justicia. Esto tiene un tufillo, me parece que detrás hay una mano peluda y extraña buscando desestabilización, imagino quién será, pero lo dejó ahí”.