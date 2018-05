“Bacca regresará. Tenemos planeado salir de 2 atacantes, así que podremos fichar a otro centro delantero ‘top’ más un mediocampista y un extremo. No podemos apostar por nadie, hoy necesitamos certezas”, señaló el directivo declaraciones destacadas por As y emitidas en Milan TV.

No obstante, el atacante atlanticense indicó antes de unirse a los trabajos de la Selección Colombia para la Copa del Mundo que su idea era no volver a Milán.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Carlos Sánchez, desvinculado de su club mientras se alista para el Mundial

“Ya he dicho que me quiero quedar aquí, me siento cómodo en el Villarreal y en el Milan mi último año no fue bueno, con el entrenador que tenía no pude rendir porque no me sentía importante. Por eso tomé la decisión de venir y por eso tengo la idea de seguir”, señaló el jugador en palabras reseñadas por la agencia EFE.

“Ahora, todo ya queda en manos de los clubes y de mi representante. Pero en el Milan no se tiene confianza, no sabes nunca cuándo vas a jugar; cambiaban de delantero casi cada semana y eso no ayuda al jugador”, concluyó al respecto.

Bacca marcó 18 tantos en la temporada 2017-2018 con el Villarreal, 15 de ellos en la liga de España, 2 en la Liga de Europa y uno en la Copa del Rey.