La realización del Sudamericano Sub-20 en Colombia se ha prestado para que las familias y los niños vuelvan a los estadios y Bogotá ha quedado bien ante el continente.

La capital de la Republica ha respondido a la perfección para llevar a cabo el Hexagonal final del torneo sudamericano. La primera ronda se disputó en Cali y el remate fue en Bogotá.

(Vea también: [Video] “Ya no le da”: críticas al ‘Cantante del gol’ por final de la Superliga)

La Selección Colombia, al ser el anfitrión, eligió jugar todos los partidos del Hexagonal en el estadio El Campín y en lo que va del torneo, ha habido lleno total y en los juegos ante Uruguay, Paraguay y Ecuador metieron más de 30.000 asistentes.

Esto se prestó para que se pusiera en duda la sede de la Sede de la Selección Colombia de Mayores, la cual disputa las Eliminatorias en el Metropolitano de Barranquilla, sede que ha tenido bastantes críticas, no tanto por la asistencia, sino por el apoyo y la forma en cómo alientan a la Tricolor.

Este jueves, Carlos Antonio Vélez habló al respecto y según él, esto no tiene que ponerse en duda, pues “a El Campín le falta para ser la casa de la Selección”. Así lo dijo en Palabras Mayores, de Antena 2.

Lee También

“El respaldo a Colombia ha sido extraordinario y lo de Bogotá es maravilloso. Lástima que El Campín no tenga cómo competirle al Metropolitano. Sí, no tiene cómo ¿Saben por qué? Porque el Metropolitano tiene 15 mil sillas más que El Campín y entonces no es negocio venir a jugar a Bogotá, es negocio jugar en el Metropolitano. Hay 15 mil sillas más, independiente de lo demás. O sea… no se desgasten en eso. Muy bueno lo de Bogotá y algún día vendrán por aquí, pero la casa de la Selección es Barranquilla. Son 15 mil asientos más”.