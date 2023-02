Mucho de que hablar dejó la gran final que protagonizaron Atlético Nacional y Pereira ayer en el Atanasio Girardot. Sin duda uno de los que más prendó comentarios fue Tomás Ángel, quien tuvo una gran presentación luego de anotar dos goles y dar una asistencia. Esta exhibición del joven atacante hizo que hasta Carlos Antonio Vélez se pronunciara, aunque no tuvo piedad con él.

(Le puede interesar: “Excelente”: Carlos Antonio Vélez elogió acto de DT de Nacional en premiación)

En su programa ‘Palabras Mayores’ el periodista reconoció la calidad que tiene el jugador, pero le recordó que no puede seguir bajó la sombra de su papá.

” Se tiene que destetar de la imagen del padre. Juan Pablo es una institución en Nacional , es un emblema del fútbol colombiano, es un ícono indiscutible con una historia legendaria. Tiene que entender que él se llama Tomás Ángel, no se llama Juan Pablo Ángel. Él se lo tiene que ganar solo, se tiene que armar su propia historia. No puede pensar que hay una obligación para con él, por el hecho de lo que fue el padre” afirmó Vélez.

Así mismo, el comunicador habló de su rendimiento futbolístico y su aporte al equipo desde la posición de extremo.

” Claro que tiene condiciones, las está demostrando de a poco, a mi me parece muy bueno lo de anoche jugando por fuera. Ahí va tener que jugar porque como nueve hay 20 mejores. En cambio por las bandas puede ser un jugador importante y anoche lo fue. Pero la experiencia me ha indicado que esto tiene que ser continuo. Si lo que hizo anoche lo refrenda partido a partido ganó. Pero tiene que hacerlo en esa posición porque no es un jugador para cumplir la misión de nueve” aseguró.