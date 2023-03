A Paulo Autuori le han caído bastantes críticas por sus rotaciones. Periodistas como Carlos Antonio Vélez no han estado de acuerdo con el cambio de nómina de Atlético Nacional en el arranque de la temporada 2023. Y es que el estratega brasileño no ha podido consolidar un once titular fijo en los 9 partidos que lleva de este semestre.

Una de las razones son las lesiones que han sufrido varios de los jugadores importantes de la plantilla, y otra es la planificación de los partidos donde se le está dando importancia a los jóvenes del club. Esta también sería la razón por la cual el equipo no ha mostrado una idea clara de juego y por la que sufre los partidos como ocurrió el domingo pasado ante Deportivo Pasto.

Pese a que actualmente el cuadro verde ocupa la segunda posición en la Liga BetPlay, al hincha sigue sin convencerlo su juego. A otro de los que no convence este Nacional es a Carlos Antonio Vélez, quien en su programa ‘Palabras Mayores’ dejó saber su opinión sobre el equipo paisa.

“Nacional jugó un gran primer tiempo ante Deportivo Pasto. Lo mejor fue el medio campo, con Palacio, Deossa y Candelo. Manejo bien el primer tiempo, el segundo tiempo fue una debacle, no la agarró. Pasto mereció empatar. Me dejó una mala impresión Nacional sin poder de reacción en el segundo tiempo. Futbolísticamente, no dejaron ningún legado, más dudas que certezas, no sé si así le alcance para la Copa Libertadores“, advirtió el periodista.

Así como Carlos Antonio Vélez aún no se convence con el juego de Nacional, una gran parte de la hinchada también opina lo mismo, pues el proceso de Autuori lleva casi cuatro meses y aún no muestra nada.