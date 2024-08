Millonarios sigue sin levantar cabeza en la liga colombiana al registrar una nueva derrota, esta vez, contra Águilas Doradas por 2-1, en Sincelejo.

La nueva caída del conjunto capitalino, que no tuvo a Falcao García por lesión, provocó un sinfín de cuestionamientos en la opinión pública, debido a que el equipo no juega bien y tiene una plantilla altamente competitiva.

Justamente, una de las personalidades del periodismo deportivo que alzó la voz fue Carlos Antonio Vélez, quien, a través de su cuenta de X, reclamó a Gamero y Millonarios por el bajo nivel demostrado, pese a tener más de 20 días de descanso y trabajo con el grupo.

“¿Qué hizo Millonarios en los días en los que no jugó? ¿trabajó? ¿entrenó? Pareciera que no…. ¿Y los ‘refuerzos’? Nada. Y los que estaban, peor. Pareciera que el mensaje del DT no llega y si llega no causa impacto”, escribió.

Asimismo, Vélez se refirió al oscuro panorama que tiene Millonarios de cara al próximo año con respecto a las competencias internacionales, pues la Sudamericana está lejos y solo le quedaría ser campeón para entrar directamente a Libertadores.

“El panorama es grave. El cupo que tenía en Sudamericana ya lo perdió y la Libertadores está lejos por reclasificación aparte que la vía directa, salir campeón, como está jugando, parecería imposible aunque por sistema de torneo para salir primero no se necesita ser muy bueno. Mucho ruido, muchas contrataciones, mucha parafernalia y mucho muñeco pero de ‘aquello’ nada”, concluyó.

