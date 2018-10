Vélez también criticó que la lista de jugadores llamados para ambos partidos, programados para el 11 y 16 de octubre, respectivamente, se hubiese hecho mediante un comunicado emitido el sábado 29 de septiembre en horas de la noche y no en rueda de prensa.

Sus comentarios fueron emitidos en ‘Planeta fútbol’, espacio de la emisora Antena 2, en donde apuntó: “Personalmente no me gusta la convocatoria, Roa, Aguilar, Cardona, Bacca y el ‘Cucho’ Hernández son jugadores muy buenos, pero no están en su mejor momento. Cuando recuperen su nivel deben ser llamarlos. Eso se pudo haber debatido y confrontado con alguien que dé la cara, pero resulta que no la daban antes [en la época de Pékerman] y ahora vamos por el mismo camino”.

Posteriormente, se dirigió directamente al entrenador: “Así sea interino, profesor Reyes, no nos gustan las convocatorias clandestinas, a hurtadillas, por debajo de la puerta. Sin tener la posibilidad de confrontar, de saber por qué uno está y el otro no, pues hay jugadores que podrían estar y no están”.

E indicó que la forma en la que se publicó la lista de citados para los amistosos de septiembre fue mejor: “La convocatoria pasada, para los partidos ante Venezuela y Argentina, fue muy buena y quedamos todos complacidos. Se hizo más claro y diáfano todo, con más posibilidades de preguntar. Pero volvimos al camino de los últimos 8 años: todo en oscurantismo, clandestino, al escondido y con muchas cosas sin explicación”.