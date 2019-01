Javier Fernández no entró en detalles sobre su salida de Caracol Televisión, en su diálogo con el programa de radio ‘De taquito con Marino’. “Uno no renuncia de las empresas sin razón, pero yo preferiría obviarla. Porque cuando uno pone en la balanza las cosas buenas y malas, fueron mucho más las buenas”, aseguró en un principio el conocido ‘cantante del gol’.

Al momento de hablar por qué se iba del ‘Gol Caracol’ en este momento, Fernández añadió que esta no era la primera vez que le manifestaba al canal su deseo de partir, pero que en las anteriores ocasiones no se concretó esa posibilidad. “Esta es la tercera vez que yo intento irme de Caracol”, confesó el periodista deportivo.

Dándole continuidad a esa afirmación, el ‘cantante del gol’ acotó: “Este año la competencia de Caracol, que es RCN, no tiene Copa América. Entonces ellos (Caracol) no tienen de qué preocuparse. No van a tener competencia”.

El relator, que acompañó a la Selección Colombia en sus principales torneos durante los últimos años, también manifestó lo difícil que era para él salir del ‘Gol Caracol’. “Es un año difícil para uno irse de una empresa que acaba de comprar los derechos de la Selección Colombia, en un momento que uno podría decir que no es el indicado, pero yo completé 16 años en Caracol Televisión con unos excelentes compañeros, con unos profesionales estupendos”, detalló Fernández.

El periodista vallecaucano también le dedicó unas palabras de agradecimiento a su compañero de transmisiones por muchos años. “Javier Hernández Bonnet es mi gran amigo, sigue siéndolo. De quien he recibido su apoyo y el querer que no me vaya”.

Sobre su futuro profesional, Fernández confesó que en las últimas horas ha recibido todo tipo de llamadas y ofertas. Hasta hacer política le han propuesto.

“Tengo muchas llamadas de mucha gente muy importante de medios de comunicación preguntándome si estoy dispuesto, pero la verdad quiero tomar una decisión tranquila, mesurada”, concluyó el relator.