A Fernández le plantearon ese interrogante sobre las precauciones que tiene con su voz en el programa ‘El Desayuno’, del Canal RCN, donde estuvo como invitado.

“Yo regularmente no me cuido la voz. Me encanta el güaro, me encanta el whisky, soy chupador. Eso a mí me gusta, yo que hago. Me gusta. Pero bueno, le he mermado un poquito. Yo, la verdad, duermo. Antes de un juego, antes de un partido me gusta dormir y duermo muchísimo. Descanso y con eso tengo. Es un privilegio de Dios. Yo no sé cómo lo hago”, reconoció el ‘cantante del gol’ con total sinceridad.

Durante la entrevista que le hicieron en el programa matutino del Canal RCN, Fernández también habló de la propiedad de su famosa frase ‘Tú, tranquilo’. Cuando el narrador ingresó al estudio del programa, el presentador Iván Lalinde le preguntó: “Venga, ¿aquí podemos decir ‘Tú, tranquilo? ¿O eso es de allá?”.

El ahora relator del Canal RCN y de Win Sports contestó directamente: “Eso es de este servidor (señalándose a sí mismo). Además, que lo diga otra persona ya no tiene gracia. Para qué lo tienen otros si no les sirve”.

Fernández, que se consolidó como uno de los narradores de fútbol más queridos del país con las transmisiones que hizo de los partidos de la Selección Colombia con el ‘Gol Caracol’, se convirtió desde hace un mes en el relator estrella del Canal RCN.

En primera instancia, el ‘cantante del gol’ fue anunciado como nuevo fichaje de Win Sports, pero en los últimos días el Canal RCN confirmó que Fernández liderará las transmisiones que hará ese medio de comunicación del Mundial Sub-20 de Polonia, que iniciará el próximo sábado 25 de mayo.

Hace un mes, el portal AS Colombia hizo una encuesta a sus lectores preguntando cuál es su relator de fútbol colombiano favorito. Fernández fue el más apoyado entre los 18 postulados, con 5.600 votos entre las 27.500 personas que participaron.