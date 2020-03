green

El partido se jugó sólo cuatro días antes de que la NBA suspendiera la competición debido a la pandemia de coronavirus. La información la dieron a conocer amigos del camarógrafo a través de los medios de comunicación locales.

El hombre, de aproximadamente 50 años de edad, ha trabajado durante años como parte de equipos de transmisión en los partidos de la NBA en el campo ‘Little Caesars Arena’. Durante el partido entre los Jazz y los Pistons, el camarógrafo tenía como funciones filmar entrevistas en los vestuarios después del encuentro. Se desconoce dónde, cuándo o cómo contrajo el coronavirus el profesional de televisión.

Según un amigo del camarógrafo afectado, que responde al nombre de Grov Tigue, el profesional infectado, del que no se ha dado su nombre por el derecho a la privacidad médica, comenzó a sentirse enfermo aproximadamente una semana después del partido.

Tigue explicó que su amigo le había comunicado que cuando los remedios caseros no funcionaron, el pasado 18 de marzo, decidió acudir a un hospital del área suburbana de Detroit, donde reside. De acuerdo con Tigue, el camarógrafo contagiado por el coronovirus le envió un mensaje de texto en el que le informaba que le habían puesto una máscara en la sala de exámenes del hospital.

“A las 11:11 a.m., me envió otro diciendo: Dicen que ‘mi nivel de oxígeno es bajo. Quieren elevarlo'”, explicó Tigue. “El jueves le envié un mensaje de texto sobre el intercambio de (Darius) Slay (que involucraba a los Lions de Detroit) y respondió a la 1:18 p.m. que “Todavía estoy en el hospital”, dijo Tigue.

“El sábado quise ponerme en contacto con él a las 6:47 a.m. y respondió a las 3:48 p.m. Me dijo: “Voy a estar fuera de contacto por un día más o menos”. Tigue señaló que posteriormente se enteró que los médicos lo estaban poniendo en coma. “(Los médicos) no pudieron obtener sus niveles de oxígeno correctos. Lo sacaron del coma ayer, martes, pero lo pusieron de nuevo”, informó Tigue.

Dos jugadores de los Jazz de Utah, el pívot francés Rudy Gobert, y el escolta Donavan Mitchell, informaron que dieron positivo al coronavirus, siendo ambos los primeros que lo hicieron y lo que generó la suspensión inmediata de toda la competición en la NBA.

Además, el ala pívot, de 24 años, de los Pistons, Christian Wood, confirmó que también había dado positivo.