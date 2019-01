El certamen se efectuará entre el 11 y el 20 de enero en el estadio El Campín con la participación de Independiente Santa Fe (actual campeón), Millonarios, América de Cali y Atlético Nacional.

Las particularidades, según contó Gómez, pasan porque en cada partido estarán presentes las aficiones de ambos equipos; por los espectáculos a cargo de Choquibtown, en la apertura, y de Greecy Rendón con Mike Bahía, en la final.

También por los ‘shows’ de pirotecnia y demás atenciones que los asistentes encontrarán, pues habrá tribuna familiar y se respetará el puesto de cada aficionado con guía personalizada para los hinchas adentro del estadio.

PROGRAMACIÓN:

Viernes 11 de enero

7:00 p.m. – Millonarios vs. Nacional

Sábado 12 de enero

5:00 p.m. – Santa Fe vs. América

Lunes 14 de enero

7:00 p.m. – América vs. Nacional

Martes 15 de enero

7:00 p.m. – Santa Fe vs. Millonarios

Jueves 17 de enero

7:00 p.m. – Santa Fe vs. Nacional

Viernes 18 de enero

7:00 p.m. – Millonarios vs. América

Domingo 20 de enero

5:00 p.m. – Final