Sin embargo, en el esprint final, en el que Caleb Ewan sobrepasa a Bennet, el irlandés saca repetidamente su codo izquierdo contra el corredor australiano, con tan buena fortuna que no lo alcanza a tocar.

De lo contrario, se hubiese podido ver un accidente similar al que días atrás se presentó en el Tour de Polonia, donde el holandés Dylan Groenewegen mandó contra las vallas a su compatriota Fabio Jakobsen, que sufrió múltiples fracturas de cráneo y faciales.

El resto del lote arribó con el mismo tiempo del ganador, incluyendo a los colombianos que luchan en la parte alta de la clasificación general, por lo que no perdieron tiempo con relación al líder de la competencia, el francés Julian Alphilippe.

La cuarta jornada del Tour de Francia se desarrollará este martes primero de septiembre sobre 160,5 kilómetros y meta en premio de montaña de primera categoría.

En video, la victoria de Ewan y los codazos que al final le manda Bennett

Here's a detailed look at @CalebEwan's incredible sprint as he took the stage win in Sisteron 🔎

Revivez, vu du dessus, l'incroyable slalom de Caleb Ewan pour s'imposer à Sisteron. 🔎#TDF2020 pic.twitter.com/nVuWjyG4hB

— Tour de France™ (@LeTour) August 31, 2020