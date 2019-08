El esloveno Primoz Roglic y el holandés Steven Kruijswijk, candidatos a pelear en la parte alta de la clasificación general, perdieron 40 segundos luego del accidente que sufrieron con el resto de sus compañeros en plena carrera.

La caída se produjo en un enredón presentado en la parte de adelante del equipo, por lo que solo los 3 pedalistas de atrás fueron los únicos que evitaron el golpe.

Sin embargo, los afectados se reincorporaron de manera inmediata a la competencia, pese a los raspones sufridos por hombres como Roglic, y lograron arribar cediendo la menor cantidad de tiempo posible con el Astana, conjunto ganador.

En consecuencia, el colombiano Miguel Ángel López, quien encabezó al Astana en la línea de meta, asumió el liderato, mientras que Kruijswijk y Roglic quedaron en las casillas 97 y 99, respectivamente, con lo que la contrarreloj de 36 kms del 3 de septiembre aparece como su oportunidad más clara para descontarle a popular ‘Supermán’.

En video, la caída del Jumbo-Visma:

Brutal for Jumbo. Half the team went down on that corner #LaVuelta19 pic.twitter.com/WfCr6FoUek

— Daniel Ostanek (@LVCKV) August 24, 2019